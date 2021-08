Auch Geschäfte wurden in der Krawallnacht geplündert. Archivbild

Quelle: Julian Rettig/dpa

Nach der Stuttgarter Krawallnacht im Sommer 2020 ist etwa jeder Zweite der bislang rund 140 Tatverdächtigen von sogenannten Super-Recognisern der Polizei wiedererkannt worden. Diese Beamten und Ermittler haben die besondere Fähigkeit, Gesichter nicht zu vergessen oder Menschen auf noch so verschwommenen Fotos wiedererkennen zu können.



So können sie Verdächtige nicht nur auf Bildern identifizieren, sondern auch in Menschenmassen gut herausfiltern. Baden-Württembergs Innenministerium setzt immer mehr auf die Super-Recogniser.