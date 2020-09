Erst vor wenigen Wochen machte die Nichtigkeit der schärferen Regelungen zu Fahrverboten in der neuen Reform der Straßenverkehrsordnung (StVO) von April 2020 Schlagzeilen. Nun gibt es wieder Anlass, die Wirksamkeit der letzten StVO-Änderungen in Zweifel zu ziehen. Grund dafür wäre derselbe Formfehler, an dem die strengeren Regelungen zu Fahrverboten litten.