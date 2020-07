Das soll, so sagen alle Beteiligten, kein abschließender Bericht sein, aber der beste Kenntnisstand zum bestehenden Zeitpunkt. Trotzdem: Die weiße Landkarte bekommt Flecken. Am 17. Oktober soll es die erste von vier Fachkonferenzen zu diesem Bericht geben, bei der Bürger, Wissenschaftler und Vertreter der Kommunen diskutieren können. Spätestens dann wird in ganz Deutschland die Endlagerfrage zurück sein.