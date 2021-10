Im Sudan trotzt die Bevölkerung dem Militär, das sich an die Macht putschte. Ein nationaler Tag des Widerstands brachte Zehntausende auf die Straßen. Barrikaden brannten, und auch Schüsse fielen. Nach Angaben des nationalen Ärztekomitees starben drei Zivilisten am Samstag in der Stadt Omdurman durch Schüsse von Milizionären.