Aus Wuhan nach Südafrika zurückgekehrte Personen am Flughafen.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Das neue Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Afrika aus. Die Konsequenz: Staaten wie Namibia oder Madagaskar streichen Flüge oder schließen ihre Häfen für Kreuzfahrtschiffe. Zuletzt hatten mehrere Länder erste Coronavirus-Fälle bekanntgegeben.



In Südafrika stieg die Zahl der Nachweise auf 51. Darunter sind Rückkehrer aus Europa und den USA. Zudem war ein Flugzeug mit 122 Südafrikanern aus der chinesischen Metropole Wuhan eingetroffen - sie befinden sich nun unter Militärbewachung in Quarantäne.