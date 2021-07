Am Montagabend erwähnte Präsident Cyril Ramaphosa in seiner Rede an die Nation insgesamt zehn Tote und vier verletzte Polizisten - bis zum Dienstagnachmittag lag die Zahl bereits bei über 40 Toten. "Anarchie", titelte die Zeitung "The Citizen". Während Ramaphosas Rede an die Nation zeigte das TV im Laufband Live-Bilder aus einem Einkaufszentrum in Durban, in dem Menschen offenbar ungehindert mit Körben und anderen Behältern zum Plündern schlenderten. "Das sind nicht wir", sagte der Präsident. Was als örtliche Proteste gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Jacob Zuma begann, hat sich längst verselbstständigt und eine neue Dynamik entfaltet.