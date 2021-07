"Tod, Plünderungen und Zerstörung" - so fasste der Sprecher des südafrikanischen Radiosenders 702 am Dienstagabend das Tagesgeschehen zusammen. Die Kap-Republik brennt - wortwörtlich. Zu Wochenbeginn hatten Demonstranten in etlichen Städten Einkaufszentren und Fahrzeuge in Brand gesteckt. Nun kommt es zu Massenplünderungen.