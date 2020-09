Für den Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Eenboom sind BND und CIA nicht nur Mitwisser der Menschenrechtsverletzungen, die die "Condor"-Staaten verübten. "Sie haben durch die Lieferung dieser Verschlüsselungstechnologie eine Art von Mitschuld an Folter und Mord", sagt Schmidt-Eenboom dem ZDF.



Denn BND und CIA wussten, worum es den "Condor"-Regimes ging. "Ein Aspekt des Programms war es, illegale Operationen außerhalb von Lateinamerika gegen Terroristen ins Auge zu fassen, die sich im Exil befanden, insbesondere in Europa." So steht es in einem CIA-Papier vom 9. Mai 1977, das Mordpläne gegen Dissidenten zynisch als "Operationen gegen Terroristen" bezeichnet.