Die Ausbreitung des Virus in Südkorea hat sich in den vergangenen Wochen verlangsamt. Die Seuchenbekämpfungsbehörde des Landes vermeldete am Donnerstagmorgen vier neue Infektionsfälle in den zurückliegenden 24 Stunden. Alle Infizierten waren aus dem Ausland eingereist. Am Freitag wurden neun neue Fälle bekannt.