Das Signal an Sanders ist trotz seines Erfolgs in Kalifornien eindeutig: Er hat in seinen alten Hochburgen in den Neuenglandstaaten nur mäßig abgeschnitten, die Schwarzen in den Südstaaten nicht wirklich begeistert und auch die junge Generation nicht in Scharen an die Wahlurnen gezogen. Nur jeder achte Wähler war unter 29 Jahre alt. Enttäuschend, auch wenn die, die kamen, dann für ihren Bernie stimmten.