Für Geschäftsleute ist eine der wichtigsten Fragen, ob sich Investitionen auch ausgezahlt haben, wieviel ‚bang for the buck’ (Knall für den Dollar) man also bekommt. Nun, Michael Bloomberg, Multimilliardär und ehemaliger Bürgermeister New Yorks, hat eine halbe Milliarde Dollar für den Wahlkampf ausgegeben und dafür wenig bis nichts erreicht. Bloomberg erkundet an diesem Mittwoch seine Optionen. Wenn er aussteigt, sein Geld und seine Wahlkampfmaschinerie für Joe Biden arbeiten lässt, bekäme er vielleicht doch noch eine Menge ‚bang for the buck’ mit einem Präsidentschaftskandidaten, der Reichen wohler gesonnen ist als Bernie Sanders.