Was die Zahl der bislang gewonnenen Delegierten betrifft, hat sich das Rennen praktisch in einen Wettlauf zwischen den Demokraten Sanders und Biden verwandelt. Beide sind weiß und Ende 70, aber sie haben deutlich unterschiedliche Visionen von einem künftigen Amerika.



Während Sanders sich selbst als demokratischen Sozialisten beschreibt, steht Biden für eine Politik wie unter Ex-Präsident Barack Obama, dessen Vize er war.



Sanders will mit linksgerichteten Demokraten im Kongress das politische und wirtschaftliche System der USA verändern - er spricht von "Revolution". Biden dagegen steht für pragmatischere Ansätze bei Themen wie Gesundheitsversorgung und Klimawandel.