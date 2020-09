Der Politiker mit dem weißen Haar und der dröhnenden Stimme hat in allen 14 Bundesstaaten, in denen die Demokraten am Dienstag Vorwahlen abhalten, Chancen auf einen Spitzenplatz. Im wichtigsten Staat Kalifornien sehen Umfragen den Senator weit vorne, auch in Texas liegt er in Führung. Ex-Vizepräsident Joe Biden und der Medienmilliardär Michael Bloomberg ringen um den zweiten Platz.