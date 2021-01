Superwahljahr 2021: Alles auf Anfang

Am 16. Januar wird es eine erste Vorentscheidung geben, wohin die Reise in der CDU geht. Dann wird ein neuer Vorsitzender gewählt. Sollte es keine Überraschungen mehr geben wird das ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Bislang treten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen an. Der eine mit ähnlichem Konsens-Kurs wie Merkel, der nächste polarisierend und Schreck des liberalen CDU-Lagers, der dritte mit weniger Rückhalt in der Partei, aber möglicher Joker.