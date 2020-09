Darüber gehen die Meinungen auseinander. Vor allem konservative Bischöfe wollen nicht, dass Nicht-Kleriker sie am Ende überstimmen. Aus kirchenrechtlichen Gründen kann aber kein Bischof dazu gezwungen werden, Beschlüsse gegen die eigenen Überzeugungen umzusetzen. Bestimmte Regelungen können auch nicht in Deutschland, sondern müssen in Rom entschieden werden. Liberale Katholiken befürchten, dass es am Ende keine deutschlandweiten Lösungen geben könnte, sondern es bei einem Flickenteppich bleibt. Schon jetzt ist die katholische Kirchenlandschaft in Deutschland sehr verschieden - in manchen Bistümern dürfen Frauen ganz selbstverständlich predigen, während in anderen dies nur geweihten Männern vorbehalten ist.