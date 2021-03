Durch den Krieg in Syrien haben mehr als zwölf Millionen Menschen ihre Heimat verloren. Fast die Hälfte davon hat Syrien verlassen. In Deutschland leben inzwischen mehr als 800.000 Syrerinnen und Syrer - die überwältigende Mehrheit von ihnen ist vor dem Krieg geflohen. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 lebten nur etwa 30.000 Syrer in Deutschland.