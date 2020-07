Die Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) sind eine seit 2011 bestehende Miliz, die ideologisch dem syrischen PKK-Ableger PYD nahe steht. Führungskader der PYD waren vor 2011 oft bei der PKK aktiv. Die Türkei wirft den YPG darüber hinaus vor, bis heute von der PKK logistisch und personell unterstützt zu werden. "Über 300 Anschläge" seien in der Türkei von YPG-Kräften verübt worden, betont der türkische Botschafter Ali Kemal Aydin im ZDF-Interview. Die aktuelle Intervention in Syrien begründet die Türkei darum auch mit ihrem eigenen Sicherheitsinteresse. Ziel sei eine vollständige Entwaffnung der YPG-Miliz.



Beobachter halten diese Darstellung für nicht überzeugend: "Die Türkei behauptet, dass PKK und YPG ein und dasselbe seien", sagt Salim Çevik, Türkei-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. "Westliche Länder halten die YPG hingegen für eine eigenständige Organisation." Trotz der Verbindungen zwischen YPG und PKK sei fast kein YPG-Angriff auf türkisches Gebiet von Syrien ausgegangen. "Die YPG hat immer sehr genau darauf geachtet, keine Angriffe auf die Türkei auszuüben, mit Ausnahme von Vergeltungsschlägen für türkische Übergriffe auf Syrien", so Çevik.



Lange Zeit stellten die YPG eine unabhängige dritte Fraktion im syrischen Bürgerkrieg zwischen syrischer Regierung und oppositionellen Islamisten. In einem Gebiet im Norden und Osten Syriens, das sie selbst Rojava nennen, unterhalten sie seit Januar 2014 eine Selbstverwaltungszone mit eigener Regierung. Unter der Führung der Partei der Demokratischen Union (PYD) bauten die Kurden ein politisches System auf, das auch außerhalb des Landes als Modell für die künftige Ordnung Syriens gesehen wurde. An dieser Administration sind auch weitere Parteien wie die christliche Partei der Assyrischen Union beteiligt. Die PYD präsentiert sich als säkular und demokratisch und tritt für die Gleichberechtigung von Frauen ein. Allerdings gab es auch Vorwürfe, sie unterdrücke rivalisierende kurdische Parteien. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert zudem die andauernde Rekrutierung von Kindern in die YPG-Milizen.



Das Assad-Regime hat kurdische Parteien jahrzehntelang bekämpft, Politiker und Aktivisten saßen im Gefängnis. Die politische Repression der Kurden könnte zusammen mit der syrischen Armee zurück nach Nordsyrien kommen.

Bildquelle: Wikipedia.org