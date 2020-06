In den vergangenen drei Jahren kam die internationale Gemeinschaft jeweils in Brüssel zusammen, um finanzielle Mittel in Milliardenhöhe zur Finanzierung der von den Vereinten Nationen erstellten Hilfspläne für Syrien und die Region einzuwerben. Bei der Geberkonferenz 2019 kam wurden rund sieben Milliarden Euro für humanitäre Hilfen zugesagt.