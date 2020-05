Am Rande des EU-Sondergipfels in Brüssel gaben Staats- und Regierungschefs eine Erklärung zur Lage der Syrien-Krise ab. Die von Russland unterstützen Angriffe der syrischen Regierungstruppen in der Provinz Idlib seien "Inakzeptabel" und sorgten für "menschliche Leiden".