In einem Wintersturm hat Asma das Dach über dem Kopf im syrischen Flüchtlingslager verloren.

Quelle: Hilfsorganisation Shafak

Nach den Überschwemmungen Ende vergangenen Jahres setzen nun heftige Schneestürme binnenvertriebenen Syrern zu. Etwa 1,7 Millionen Menschen leben in Nordwestsyrien in Flüchtlingscamps - die große Mehrheit von ihnen nach Angaben der Vereinten Nationen in Zelten.



Else Kirk, Syrien-Landesdirektorin der Welthungerhilfe, berichtet im Interview mit ZDFheute: "Diese Kinder, Frauen und Männer sind in den vergangenen Tagen nahezu schutzlos heftigen Schneestürmen ausgesetzt gewesen. Nachts sinken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Die Lage der Menschen ist wirklich verheerend."