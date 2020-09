Gestern hat mein Freund mit seinen Eltern um meine Hand angehalten. Ich bin fast gestorben vor Aufregung (lacht). Nun liegt es an meinen Eltern, zuzustimmen. Ich lebe in einer Familie, in der die Traditionen hochgehalten werden, das macht es kompliziert. Meine Eltern sagen: Noch herrscht Krieg, warte ab! Das hilft mir aber nicht. Ich lebe jetzt, ich will nicht mehr warten! Wer weiß, was morgen kommt?!