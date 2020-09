Amal ist 20, klug, gebildet und voller Tatendrang; ihr stünden in Friedenszeiten viele Wege offen. Aber es gibt keinen Frieden in Syrien und Amals Leben ist in eine Sackgasse geraten. Derzeit harrt die junge Frau mit ihrer Familie in einer Kleinstadt im Norden der umkämpften Metropole Idlib aus. "Wir leben in einem Haus ohne fließend Wasser, ohne Strom und Heizung - und gehören trotzdem noch zu den Glücklicheren", sagt Amal im Telefongespräch.