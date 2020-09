Bestärkt wird Präsident Assad in dieser Politik von seinen Schutzmächten. "Die EU und UN wollen Konflikte politisch lösen, aber Staaten wie Russland stellen das in Frage. Russland verfolgt eine Strategie in Syrien, die das Beenden eines Konfliktes durch einen militärischen Sieg nicht ausschließt", sagt Hellmüller. Waffenstillstände bringen in so einer Konstellation kaum mehr als ein kurzfristiges Aufatmen für die Zivilbevölkerung, dass etwa Hilfsgüter wieder einfacher fließen können.