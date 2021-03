Der Krieg hat Amal Khair Allah zum alleinigen Familienoberhaupt gemacht. Ein Schicksal, das sie mit ungezählten Syrerinnen teilt. "In etwa 22 Prozent der syrischen Haushalte steht heute eine Frau an der Spitze; vor dem Konflikt war das nur in vier Prozent der Haushalte der Fall", heißt es in einem Bericht der Vereinten Nationen.