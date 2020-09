Migrantenlager an der griechisch-türkischen Grenze. Archivbild

Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will heute mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron per Video über den Syrien-Konflikt und seine Folgen beraten. Dabei dürfte es vor allem um die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze gehen.



Die drei wollten sich ursprünglich in Istanbul treffen. Wegen der Corona-Krise wurde das Treffen aber in eine Videokonferenz umgewandelt. Bei dem Treffen dürfte es auch um die Lage in der syrischen Provinz Idlib gehen.