Die Regierung in Syrien will Lieferungen von Hilfsgütern in von Rebellen gehaltenes Gebiet über den wichtigsten Grenzübergang zur Türkei nach UN-Angaben wieder zulassen. Die Führung in Damaskus habe sich mit UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths darauf geeinigt, den seit Juli geschlossenen Übergang Bab al-Hawa zum Nordwesten des Landes für sechs Monate zu öffnen, teilte Sprecher Farhan Haq in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mit.