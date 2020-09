UN-Generalsekretär António Guterres äußerte die Hoffnung, dass die Feuerpause in Idlib in eine "dauerhafte" Einstellung der Kämpfe mündet. Die dortige Bevölkerung habe bereits "enormes Leiden" hinter sich, erklärte Guterres in New York. Er forderte die Konfliktparteien zur Einleitung eines politischen Prozesses auf, um einen permanenten Stopp des Blutvergießens zu erreichen.