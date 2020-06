Kinderarbeit steigt durch Corona

Schneiders Befürchtung: Durch den finanziellen Druck könnten Millionen Kinder in Kinderarbeit gedrängt werden. Auch in einigen Branchen, wo besonders viel Handarbeit gefragt ist, nimmt die Kinderarbeit wieder zu. "Gerade in China, wo in den letzten Jahren die Mindestlöhne angehoben wurden, greift man in der Bekleidungsindustrie wieder verstärkt auf Kinderarbeit zurück", sagt Maik Pflaum.