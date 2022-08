"Die Außenministerin hat gesagt und auch der europäische Außenbeauftragte haben signalisiert, dass wir dann in ein Sanktionsszenario rauslaufen würden und haben Parallelen gezogen zu den europäischen Sanktionen gegenüber Russland aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine. Und das hätte dramatische Auswirkungen für die deutsche und europäische Volkswirtschaft und in der Tat müssten viele Unternehmen sich dann überlegen, ob sie weiterhin in China produzieren, operieren können und da Deutschland insbesondere so verflochten ist mit der Volksrepublik hätte das durchaus sehr direkte und weitreichende Folgen für die deutsche Volkswirtschaft. "