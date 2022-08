Cai Xia war Professorin an der wichtigsten Parteihochschule Chinas, der Zentralen Parteihochschule der Kommunistischen Partei Chinas. Zuvor studierte und promovierte sie dort. 2020 verließ sie die Uni als Dissidentin. In ihrem Essay "China-US Relations in the Eyes of the Chinese Communist Party. An Insiders Perspective" (CGSP Occasional Paper Series No. 1 vom Juni 2021) befasst sie sich mit der Beziehung zwischen China und der USA.