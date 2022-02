Wu: Wissen Sie, Taiwan ist von allen großen internationalen Organisationen ausgeschlossen. Das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für uns. Lassen Sie mich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen: Als mein Sohn sechs Jahre alt war, machte ein Virus die Runde in Taiwan. Damals waren wir kein Mitglied der WHO, nicht einmal Beobachter. Wir baten die WHO, Experten zu schicken, um uns zu helfen, aber niemand kam. Sie teilten nicht einmal ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Virus und als Folge litten und starben viele Kinder. Wir müssen also jede Möglichkeit ergreifen, damit Taiwan sich an internationalen Angelegenheiten beteiligen kann. Das gilt auch für unsere Athleten. Wir werden uns sehr bemühen, die Teilnahme unserer Athleten an den Spielen nicht zu gefährden.