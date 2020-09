Die Nationalistische Partei mit ihrem eher chinafreundlichen Kurs war in dieser politischen Lage in eine defensive Rolle geraten. Neu gewählt wurde am Samstag auch das Parlament mit 113 Abgeordneten. Dort hält die Fortschrittspartei derzeit 68 Sitze, die Kuomintang 35. Die übrigen Mandate verteilen sich auf kleinere Parteien und unabhängige Politiker.