Am Tag, an dem die Afghanistan-Illusion des Westens endgültig zerbricht, sitzt Markus Potzel im Flugzeug nach Kabul. In seiner Tasche hat er ein Beglaubigungsschreiben des Bundespräsidenten, gerichtet an Präsident Ghani. Potzel soll der neue Botschafter Deutschlands in Afghanistan werden, ein wichtiger und ungemütlicher Stacheldraht-Einsatz. Sein zweiter.