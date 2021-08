1.300 Kilometer lang ist allein die Grenze zwischen Afghanistan und der Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan. Sie schlängelt sich durchs Hochgebirge, und wird auf afghanischer Seite zum überwiegenden Teil von der Taliban kontrolliert. Bereits im Juli warnte der tadschikische Außenminister deswegen: "So gefährlich, beunruhigend und unvorhersehbar wie jetzt war die Situation an der afghanischen Grenze für Tadschikistan in den ganzen 40 Jahren des Konflikts in Afghanistan bisher nicht. Die Grenze muss verstärkt werden."