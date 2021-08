Der Talibansprecher sicherte zu, die Rechte der Frauen im Rahmen des islamischen Rechts zu respektieren. Frauen dürften arbeiten und studieren und "werden sehr aktiv in der Gesellschaft sein, aber innerhalb des Rahmens des Islam". Da die afghanischen Frauen Muslimas seien, würden sie auch froh sein, innerhalb des Rahmens der Scharia zu leben, sagt Sabihullah Mudschahid. Die Frauen in Afghanistan hätten das Recht, unter anderem an Bildung und der Gesundheitsversorgung teilzuhaben.