Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich die humanitäre Lage in Afghanistan weiter verschlechtert. Am 24. Dezember veröffentlichte das Wirtschaftsministerium in Kabul einen Erlass, der es Frauen verbietet, zu arbeiten. Im ZDF heute journal spricht Stefan Recker, Leiter der Caritas in Kabul, über die aktuelle Situation in Afghanistan.