Die Taliban haben zudem angeordnet, dass Jungen wieder weiterführende Schulen besochen sollen. Das Erziehungsministerium der Taliban-Regierung in Kabul kündigte am Freitag an, dass Jungen und männliche Jugendliche der Klassen 7 bis 12 ab Samstag wieder mit den Unterricht beginnen sollten. Mädchen wurden in der Erklärung nicht erwähnt.