Anlässlich des zweiten Jahrestags ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban den 15. August zu einem nationalen Feiertag erklärt. Die Islamisten hielten am Dienstag in verschiedenen Provinzen offizielle Veranstaltungen und Paraden ab. In einer Erklärung der Taliban-Regierung hieß es, die Eroberung von Kabul habe "einmal mehr bewiesen, dass niemand die stolze Nation Afghanistan kontrollieren und seinen Verbleib in diesem Land garantieren kann".