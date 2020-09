Auch Nato-Chef Stoltenberg hat die radikalislamischen Taliban in Afghanistan erneut gewarnt, dass der Abzug westlicher Truppen aus dem Land von einer deutlichen Reduzierung der Gewalt abhänge. "Wir können unseren Teil des Deals nur erfüllen, wenn die Taliban ihren Teil des Deals erfüllen", sagte Stoltenberg am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister in Zagreb.