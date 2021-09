Mullah Haibatullah Achundsada (Archiv)

Quelle: ap

Der geheimnisumwobene Chef der Taliban, Haibatullah Achundsada, soll nicht Teil der Regierung werden. In einer Erklärung forderte er das neue Kabinett am Dienstag auf, die Anwendung der Scharia in Afghanistan durchzusetzen.



Achundsada steht seit dem Tod des obersten Taliban-Führers Mullah Mansur Achtar bei einem US-Drohnenangriff im Mai 2016 an der Spitze der Miliz.