In sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, die vom Absturzort stammen sollen und eine E-11A-Maschine des Herstellers Bombardier zeigen könnten. Aus der Regierung in Kabul verlautete, örtliche Einsatzkräfte seien auf die Suche dem Flugzeugwrack geschickt worden. Auf Bildern von Reuters-TV war zu sehen, wie sich afghanische Soldaten auf den Weg in eine Bergregion der Provinz Gasni machten. Der Unglücksort befindet sich in von den Taliban beherrschtem Territorium.