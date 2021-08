Der CDU-Politiker appellierte an die USA, in Afghanistan zu handeln. Wörtlich sagte er: "Der amerikanische Präsident Joe Biden hat es jetzt noch in der Hand, das erste große außenpolitische Desaster, dass aus seiner Fehlentscheidung entstanden ist, ohne Absprache mit den Alliierten den raschen Rückzug der amerikanischen Truppen anzuordnen, in den Griff zu bekommen."