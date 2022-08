Viele Autofahrer und Pendler stellen sich die bange Frage: Was passiert in der Nacht zum 1. September? Ein mulmiges Gefühl dürften alle haben, die an diesem Morgen tanken müssen. Dann endet der Tankrabatt und die Angst geht um, dass die Spritpreise wieder in exorbitante Höhen schießen könnten. Wenn der höhere Steuersatz in Kraft tritt, könnten theoretisch Super E10 um 35 Cent und Diesel 17 Cent pro Liter teurer werden.