Die Journalistin Kerstin Münstermann merkte an, dass in der angesprochenen Studie lediglich die Preisentwicklung zwischen Deutschland und Frankreich verglichen worden sei. Wenn die Preisentlastung um einen bestimmten Steuerbetrag aber nicht an der Zapfsäule in Deutschland auftauche, "dann hat das nicht geklappt", so Münstermann.