Andere sind gekommen. Sogar zahlreicher als in den Jahren zuvor, so die Veranstalter. Etwa 2.600 Start-ups aus allen Teilen der Welt. Zum Opening-Event am Abend versammeln sich in der Messehalle in Parque das Nações viele junge Menschen, denen es um Business geht, aber nicht nur: Sie sind voller Elan, überzeugt, die Welt zu einem besseren, sozialeren und nachhaltigeren Ort machen zu können. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz etwa, einer der Schwerpunkte während der viertägigen Konferenz.