Es sind Proteste, die jedoch auch direkt in einer Militärkaserne enden können. So gibt es Berichte, dass sowohl in Moskau als auch in Woronesch festgenommene Demonstranten, die am Mittwochabend gegen die Mobilmachung protestierten, quasi noch auf der Polizeistation ihre Einberufungen erhielten. In Tschetschenien wurden wiederum mehrere junge Männer gezwungen, sich für den Krieg zu verpflichten. Deren Mütter haben Stunden zuvor gegen die Teilmobilmachung protestiert.