Der Grünen-Politiker sagte zudem, auch die neue StVO-Novelle werde den Anforderungen an einen modernen Fuß- und Radverkehr nicht gerecht. "Es fehlen Erleichterungen bei der Einführung von Tempo 30 in Städten und Gemeinden. Totalausfall herrscht bei Verkehrssicherheitszonen, in die nur LKW einfahren dürfen, die einen Abbiegeassistenten haben", so Gelbhaar.