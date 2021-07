Man könne in Deutschland nicht darauf warten, dass man irgendwann irgendwelche technische Lösungen habe, wie die FDP es haben wolle, so Krischer weiter. "Wir können jetzt ein Tempolimit machen." Zudem könne es nicht sein, dass es auf der ganzen Welt Tempolimits auf Autobahnen gebe und "es gibt viele Länder mit genauso guten Autobahnen wie in Deutschland, die selbstverständlich seit Jahrzehnten ein Tempolimit haben". Man könne nicht sagen, dass die es nicht verstehen würden und nur wir in Deutschland hätten es verstanden.