Beginnen wir mit einer guten Nachricht: Maylie lebt. Das ist nicht selbstverständlich. Denn sie war am 22. März 2016 in der Metro, in der sich einer der Attentäter in die Luft sprengte - und 16 Menschen mit in den Tod riss. Maylie war damals noch im Bauch ihrer Mutter. Jaana Mettala war im siebten Monat schwanger und wurde durch die Explosion schwer verletzt.