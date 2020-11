In Wien soll an diesem Mittwoch wieder ein normaler Schultag stattfinden, doch er wird nicht normal werden, denn er beginnt in vielen Schulen mit einer Schweigeminute für die Opfer des Attentats vom Montag. Vier Menschen starben bei dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, darunter auch eine Deutsche. Mindestens 22 weitere Menschen wurden verletzt.